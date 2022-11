OTTAWA, ON, le 3 nov. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante sur les résultats des élections en Israël :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Benjamin Netanyahu de sa victoire électorale et je lui offre mes vœux de succès dans la formation d'un gouvernement de coalition.

« L'amitié que le Canada entretient avec Israël repose sur une longue tradition de proche coopération, des liens durables entre nos peuples et un engagement commun à préserver les valeurs démocratiques.

« Ensemble, nous continuerons de faire des avancées à l'égard de nos priorités communes, comme la coopération dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation ainsi que la promotion du commerce et de l'investissement afin de créer de bons emplois et de nouvelles possibilités pour les gens de nos deux pays, notamment dans le cadre de l'Accord de libre-échange Canada-Israël modernisé.

« Le Canada demeure résolu à favoriser l'atteinte d'une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, y compris la création d'un État palestinien vivant côte à côte avec Israël dans la paix et la sécurité. Nous continuerons à promouvoir une paix durable au Moyen-Orient tout en combattant l'antisémitisme et la haine partout où ils surviennent.

« Je remercie l'ancien premier ministre Naftali Bennett et le premier ministre intérimaire Yair Lapid de leur précieux partenariat et je leur souhaite la meilleure des chances dans leurs projets. »

