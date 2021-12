OTTAWA, ON, le 12 déc. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour féliciter les Blue Bombers de Winnipeg d'avoir remporté la 108e Coupe Grey à Hamilton, en Ontario :

« Après une chaude lutte qui nous a montré le meilleur des deux équipes, j'aimerais féliciter les Blue Bombers de Winnipeg d'avoir remporté la 108e Coupe Grey, leur deuxième championnat consécutif, contre les Tiger-Cats de Hamilton. C'était la première fois que Hamilton accueillait le championnat depuis le fameux "Snow Bowl" de 1996, lors duquel les joueurs avaient dû affronter d'importantes chutes de neige, une température glaciale et de forts vents. Ce soir, les deux équipes ont disputé un match extraordinaire et nous ont rappelé que le football canadien peut tous nous unir.

« Cette année, la Coupe Grey revêtait un caractère tout particulier puisque la Ligue canadienne de football avait pris la décision difficile d'annuler le championnat de 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Malgré les consignes sanitaires et les efforts déployés pour que les festivités de la Coupe Grey soient le plus sécuritaires possible, cela nous a fait chaud au cœur de voir des Canadiens de tous âges réunis une fois de plus pour participer à l'une des traditions favorites au pays. Que nous ayons vu le match devant notre téléviseur ou depuis les gradins, ces joueurs continuent de nous inspirer, de nous remonter le moral et de faire notre fierté.

« Au nom de tous les Canadiens, je félicite les joueurs, leurs entraîneurs, les partisans et toute la Ligue canadienne de football de nous avoir offert un retour au jeu passionnant. Je remercie également la Ville de Hamilton d'avoir accueilli un championnat enlevant de la Coupe Grey. »

