OTTAWA, ON, le 6 juill. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner les 11 années écoulées depuis la tragédie de Lac-Mégantic :

« Il y a 11 ans aujourd'hui, un déraillement de train et une explosion ont coûté la vie à 47 personnes et dévasté une grande partie du centre-ville de Lac-Mégantic, au Québec.

« Cette tragédie est l'accident de train le plus meurtrier de l'histoire du Canada. Aujourd'hui, je me joins aux gens de Lac-Mégantic et à tous les Canadiens pour rappeler le souvenir de ceux et celles qui y ont perdu la vie. Nous rendons également hommage au courage et à la résilience des survivants et survivantes alors qu'ils reconstruisent leur vie et leur communauté.

« À la suite de cette catastrophe, le gouvernement fédéral a instauré d'autres mesures de sécurité, notamment des vérifications accrues et des règlements plus stricts, afin d'assurer la sécurité du réseau de transport ferroviaire. Nous continuons de travailler avec le gouvernement du Québec et les municipalités de la région pour réaliser le projet de voie de contournement ferroviaire, et faire en sorte que plus aucun train ne circule dans le centre-ville de Lac-Mégantic.

« Aux gens de Lac-Mégantic : votre force continue de tous nous inspirer. En ce jour difficile, nos pensées vous accompagnent. »

