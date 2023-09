Ces événements ont encore une vaste portée et pourraient être traumatisants pour les lecteurs. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être apporte un soutien à tous les Autochtones. Vous pouvez joindre des conseillers par téléphone ou par clavardage en tout temps, de jour comme de nuit, pour obtenir un soutien immédiat et une intervention en cas de crise. Le service est offert en français et en anglais, ainsi qu'en cri, en ojibwé et en inuktitut, sur demande. Pour joindre la Ligne d'écoute, composez sans frais le 1-855-242-3310 ou utilisez le clavardage en ligne à www.espoirpourlemieuxetre.ca.

OTTAWA, ON, le 4 sept. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner l'année écoulée depuis les attaques survenues dans la Nation crie de James Smith et à Weldon, en Saskatchewan :

« Il y a un an aujourd'hui, les Canadiens ont appris à leur réveil les terribles événements qui se produisaient dans la Nation crie de James Smith et dans la communauté voisine de Weldon, en Saskatchewan. Les attaques survenues ce jour-là ont tragiquement coûté la vie à 11 personnes et en ont blessé 17 autres. Le Canada tout entier a pleuré ces vies perdues à cause d'une violence tragique et insensée. Aujourd'hui, nous prenons le temps de nous souvenir de ces personnes, de leurs proches et des communautés qui ont été bouleversées à jamais.

« En novembre dernier, quand je me suis rendu dans la Nation crie de James Smith, j'ai rencontré des dirigeants, des survivants et des familles qui m'ont parlé de la douleur et de la colère qu'ils ressentaient, mais aussi de la résilience et de la bienveillance dont les gens ont fait preuve au lendemain de la tragédie. Je répète aujourd'hui ce que j'ai dit aux membres de la communauté à ce moment-là : le gouvernement du Canada restera à vos côtés pendant votre guérison, notamment en favorisant la santé mentale et le mieux-être des personnes touchées et en établissant un nouveau centre de mieux-être dans la communauté.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes plus sincères condoléances aux proches des victimes. Nous continuerons de travailler en partenariat avec les communautés des Premières Nations, inuites et métisses partout au pays afin de favoriser des approches dirigées par les communautés et les Autochtones à l'égard de la sécurité et du mieux-être mental, pour qu'une telle tragédie ne se reproduise jamais. Notre gouvernement sera là à chaque étape du processus. »

