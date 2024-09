OTTAWA, ON, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour marquer les attentats terroristes du 11 septembre 2001 et la Journée nationale du service :

« Il y a 23 ans aujourd'hui, le monde entier a assisté avec horreur à l'attentat terroriste le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. Les images de cette tragédie inconcevable restent gravées dans notre mémoire.

« Aujourd'hui, nous nous souvenons des quelque 3 000 personnes tuées sans merci, dont 24 Canadiens. Nous nous tenons aux côtés de ceux qui ont été privés de leurs proches trop tôt, des milliers de blessés et de tous ceux qui vivent encore avec le traumatisme de cette tragédie. Nous rendons également hommage aux premiers intervenants et aux membres de la communauté qui ont risqué leur vie pour aider d'autres personnes.

« Ici, au Canada, nous marquons également la Journée nationale du service, une occasion pour nous tous d'honorer les innombrables Canadiens qui ont uni leurs efforts pour soutenir nos amis américains, incarnant ainsi la générosité et la gentillesse qui définissent notre pays. Nous pensons notamment aux communautés comme celle de Gander, à Terre-Neuve-et-Labrador, où des Canadiens ont ouvert leurs portes et offert un refuge et de la nourriture aux passagers d'une compagnie aérienne qui s'étaient retrouvés bloqués au sol. Ils sont venus en aide à ces gens au moment où ils en avaient le plus besoin.

« Aujourd'hui, nous nous tenons aux côtés de nos voisins et amis des États-Unis pour commémorer les événements tragiques du 11 septembre. Au nom du gouvernement du Canada, je remercie également tous les Canadiens qui, chaque jour, se mettent au service de leur communauté. Merci pour votre dévouement et vos sacrifices. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]