OTTAWA, ON, le 2 juill. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour féliciter Dick Schoof de sa nomination au poste de premier ministre des Pays-Bas :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Dick Schoof pour sa nomination au poste de premier ministre des Pays-Bas et pour l'assermentation d'un nouveau gouvernement.

« Le Canada et les Pays-Bas entretiennent une relation solide, qui repose sur des valeurs communes de longue date et les liens étroits entre leurs populations. Plus d'un million de personnes d'origine néerlandaise vivent au Canada et font partie intégrante de nos communautés d'un océan à l'autre.

« Je suis impatient de travailler avec le premier ministre Schoof pour continuer à faire progresser l'amitié étroite entre nos deux pays. Le Canada et les Pays-Bas sont des partenaires aux vues similaires au sein de plusieurs organisations internationales, notamment les Nations Unies, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Ensemble, nous continuerons de relever les plus grands défis de notre époque et de faire avancer nos priorités communes. Ces priorités consistent notamment à soutenir l'Ukraine face à la guerre d'agression que continue de mener la Russie, à investir dans l'innovation et la durabilité et à promouvoir un commerce libre et inclusif par le biais de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne.

« Je remercie le premier ministre sortant, Mark Rutte, pour son amitié et son partenariat étroit au fil des ans. Je lui souhaite beaucoup de succès alors qu'il se prépare à diriger l'Alliance de l'OTAN en tant que prochain secrétaire général. »

