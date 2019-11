Déclaration du premier ministre du Canada à l'occasion du Jour commémoratif de l'Holodomor

OTTAWA, le 23 nov. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour commémoratif de l'Holodomor :

« Aujourd'hui, nous nous souvenons des millions de personnes innocentes qui ont souffert et perdu la vie en Ukraine durant l'Holodomor.

« De 1932 à 1933, le régime soviétique totalitaire a lancé une campagne de famine en Ukraine. Des millions de personnes sont mortes et d'innombrables autres ont été arrêtées, déportées ou exécutées lors d'un génocide.

« Le peuple ukrainien a survécu à ces horreurs et est parvenu à protéger sa langue, sa culture et son identité. Des décennies plus tard, en 1991, les Ukrainiens se sont libérés du contrôle et de l'oppression soviétiques pour obtenir leur indépendance.

« Pendant trop d'années, les auteurs de l'Holodomor ont nié son existence et caché l'étendue de ces souffrances indescriptibles à la communauté internationale. Il incombe à chacun d'entre nous de veiller à ce que leurs histoires ne soient jamais oubliées. Ce n'est qu'en nous souvenant des femmes, des hommes et des enfants qui sont décédés que nous pourrons prévenir de futures atrocités et défendre les droits de la personne partout où ils sont menacés.

« En cet anniversaire solennel, j'encourage tous les Canadiens à honorer la mémoire des victimes de l'Holodomor et à réfléchir aux nombreuses façons dont la communauté ukraino-canadienne aide à faire de notre pays un endroit meilleur. À travers le Canada, les gens d'origine ukrainienne augmentent la richesse et la force de nos communautés.

« Aujourd'hui, et chaque jour, le Canada appuie fermement le peuple et le gouvernement de l'Ukraine, leur souveraineté et leur intégrité territoriale, ainsi que leurs efforts pour bâtir un avenir brillant et prospère. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : media@pmo-cpm.gc.ca

Related Links

http://pm.gc.ca/