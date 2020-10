Déclaration du premier ministre concernant les résultats des élections provinciales en Saskatchewan

OTTAWA, ON, le 27 oct. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les résultats des élections provinciales en Saskatchewan :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Scott Moe et le Parti saskatchewanais pour leur réélection.

« Je suis impatient de continuer à travailler avec le premier ministre Moe et le gouvernement de la Saskatchewan alors que nous luttons toujours contre la pandémie de COVID-19 et que nous bâtissons un Canada plus résilient. En ce moment crucial de la pandémie, nous continuerons de coordonner nos efforts afin de limiter les impacts de la pandémie et de soutenir la relance économique pour les gens et les communautés de toute la Saskatchewan. En collaborant à la réalisation de priorités communes, notamment en investissant dans les infrastructures et en élargissant les marchés internationaux pour les exportations canadiennes, nous bâtirons un Canada plus sain et plus sûr, plus propre et plus compétitif, et plus juste et plus inclusif pour tout le monde. »

