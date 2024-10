OTTAWA, ON, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les résultats des élections provinciales au Nouveau-Brunswick :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Susan Holt et le Parti libéral du Nouveau-Brunswick pour leur victoire électorale. Elle est la première femme première ministre dans l'histoire de la province.

« Je suis impatient de travailler avec la première ministre désignée, Susan Holt, pour faire avancer les priorités des Canadiens. Nous collaborerons notamment afin d'améliorer l'accès aux soins de santé, de rendre la vie plus abordable, de construire plus de logements, d'investir dans les infrastructures et de réduire les émissions.

« Le Nouveau-Brunswick est la seule province canadienne officiellement bilingue, et le gouvernement du Canada a la volonté de promouvoir la langue française et la vitalité des communautés acadiennes.

« Ensemble, nous bâtirons une province plus prospère et un avenir meilleur pour les gens du Nouveau-Brunswick, des provinces atlantiques et du Canada.

« Je tiens à remercier le premier ministre sortant, Blaine Higgs, pour ses six années de loyaux services au Nouveau-Brunswick et au Canada. Je lui souhaite la meilleure des chances dans ses projets. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]