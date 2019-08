Déclaration du premier ministre concernant le rapport du Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique

OTTAWA, le 14 août 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le rapport du Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique :

« Je remercie le Commissaire à l'éthique pour son travail important. Nos agents indépendants du Parlement jouent un rôle essentiel pour assurer la transparence et la reddition de comptes au niveau fédéral et pour veiller aux institutions sur lesquelles les Canadiens dépendent. Nous avons pleinement coopéré avec le Commissaire sur cette question.

« Le Commissaire a considéré que tout contact avec la procureure générale sur cette question était inapproprié. Je ne suis pas d'accord avec cette conclusion, d'autant plus que de nombreux emplois étaient en jeu.

« Mon objectif était et sera toujours de défendre les emplois et la vitalité des communautés à travers le pays, tout en respectant la règle de droit et le rôle du procureur général. Lorsque des milliers d'emplois sont en jeu et des communautés risquent d'en subir les conséquences, c'est la responsabilité du gouvernement de les défendre.

« Cela dit, l'ultime responsabilité de ces événements me revient. Je l'assume et j'accepte le rapport.

« En mars, j'ai demandé l'avis de l'ancienne vice-première ministre et procureure générale Anne McLellan pour clarifier un certain nombre de points sur cette question. Elle a mené des consultations exhaustives concernant la relation entre le gouvernement fédéral et le ministre de la Justice et procureur général du Canada et ses recommandations ont été rendues publiques. Nous examinerons attentivement ses recommandations afin de déterminer la meilleure façon de les mettre en œuvre et de continuer de veiller à ce que les institutions publiques sur lesquelles comptent les Canadiens soient ouvertes, transparentes et responsables.

« Au cours des dernières années, notre gouvernement a réalisé des progrès importants pour appuyer les aînés, les étudiants, les travailleurs, les familles et les nouveaux arrivants. Nous nous sommes toujours battus pour défendre les emplois et en créer des nouveaux, investir dans les communautés canadiennes et renforcer la classe moyenne au cœur de notre réussite. Ces priorités continueront d'orienter tous les gestes que nous poserons. »

