Déclaration du premier ministre concernant le décès du député Mark Warawa

OTTAWA, le 20 juin 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de Mark Warawa, député de Langley-Aldergrove:

« Aujourd'hui, je me joins aux parlementaires et aux Canadiens pour pleurer la perte de Mark Warawa, député de la circonscription de Langley-Aldergrove, en Colombie-Britannique, qui est décédé à la suite d'une longue bataille contre le cancer.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes plus sincères condoléances à son épouse Diane, à ses cinq enfants et dix petits-enfants, à ses amis et collègues, ainsi qu'aux nombreuses personnes qu'il représentait dans sa circonscription.

« Citoyen de longue date de Langley, en Colombie-Britannique, Mark servait fièrement ses électeurs depuis 2004, mettant en valeur son expérience en tant que conseiller municipal et homme d'affaires. Guidé par sa foi et ses principes, il a passé sa vie au service des autres.

« Mark était une voix forte pour sa communauté et travaillait sans relâche au nom des Canadiens. Il nous manquera beaucoup. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : media@pmo-cpm.gc.ca

Related Links

http://pm.gc.ca/