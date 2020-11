OTTAWA, ON, le 5 nov. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de Robert W. Peterson :

« C'est avec tristesse que j'ai appris le décès de l'ancien sénateur Robert W. Peterson. Bob, un grand Saskatchewanais, est né à Rose Valley. Il a travaillé toute sa vie pour bâtir des communautés meilleures dans sa province natale qui lui était chère.

« C'est avec élégance et humilité qu'il a servi au Sénat de 2005 à 2012. Bob s'est profondément investi dans plusieurs dossiers, notamment la pauvreté en milieu rural, l'agriculture et l'avenir énergétique du Canada. Il travaillait en collaboration avec ses collègues de toutes les allégeances politiques et était à l'écoute de toutes les voix et de tous les points de vue afin de contribuer à renforcer notre démocratie et d'améliorer la vie des Canadiens. Lors de son départ à la retraite, il a rappelé à ses collègues du Sénat que "la politique se pratique par et pour les gens".

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos condoléances à sa famille, à ses amis, à ses anciens collègues du Sénat et aux gens de la Saskatchewan. »

