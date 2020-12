OTTAWA, ON, le 5 déc. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de l'honorable Ronald A. Irwin :

« C'est avec tristesse que j'ai appris le décès de l'ancien maire de Sault Ste. Marie, député, ministre, avocat et diplomate Ronald A. Irwin.

« M. Irwin est né à Sault Ste. Marie et a consacré sa vie et sa carrière à contribuer à sa communauté et à servir les gens. Il aimait sa ville et a servi avec un leadership incroyable en tant que conseiller scolaire, conseiller municipal, directeur de la Chambre de commerce et maire. En 1980, il a été élu pour la première fois comme député de Sault Ste. Marie et a agi comme secrétaire parlementaire de Jean Chrétien, qui était alors ministre de la Justice. Il a été élu comme député pour un deuxième mandat en 1993 et est devenu ministre des Affaires indiennes et du Développement du Nord.

« M. Irwin a également servi notre pays à titre d'ambassadeur du Canada en Irlande et de consul général du Canada à Boston. Nous nous souviendrons de lui comme d'un leader visionnaire. M. Irwin a été décoré de l'Ordre du Canada, a reçu la Médaille du jubilé de la Reine et s'est vu décerner la Médaille du mérite de Sault Ste. Marie pour les services exceptionnels qu'il a rendus à la population au fil de sa carrière de plus de 35 ans.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos condoléances à son épouse, Marg, ainsi qu'à sa famille, à ses amis, à ses anciens collègues et aux citoyens de Sault Ste. Marie. »

