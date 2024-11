OTTAWA, ON, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de l'honorable Murray Sinclair :

« C'est avec une grande tristesse que j'ai appris aujourd'hui le décès de l'honorable Murray Sinclair.

« Anishinaabe et membre de la Première Nation de Peguis, M. Sinclair a consacré sa vie à réparer et à refaçonner la relation entre le Canada et les peuples autochtones. En ojibwé, son nom Mizanay Gheezhik, qui signifie "Celui qui parle des images dans le ciel", reflétait avec éloquence sa vision d'un avenir plus prometteur et meilleur pour les peuples autochtones du Canada.

« D'abord avocat, M. Sinclair est par la suite devenu le premier juge autochtone nommé au Manitoba et le deuxième juge autochtone au Canada. Parmi ses nombreuses réalisations, on se souviendra de son rôle en tant que commissaire en chef de la Commission de vérité et réconciliation (CVR) du Canada, au sein de laquelle il a dirigé les efforts visant à répondre aux conséquences durables et douloureuses du système des pensionnats sur les communautés autochtones.

« Après des années d'enquête sous la direction de M. Sinclair, le rapport de la CVR, avec ses 94 appels à l'action, a donné aux Survivants une voix qui sera inscrite à jamais dans ses pages et fera partie de l'histoire de notre pays. Encore aujourd'hui, ce rapport oriente notre cheminement collectif vers un avenir plus juste et plus équitable pour les peuples autochtones. Ce rapport n'aurait pas été possible sans le travail et les conseils déterminants de M. Sinclair.

« Au fil des ans, M. Sinclair a reçu des doctorats honorifiques de 14 universités et de nombreux prix, notamment la Croix du service méritoire, qui lui a été remise par la gouverneure générale. En reconnaissance de son service à la population, il a également été nommé au Sénat.

« M. Sinclair laisse derrière lui un héritage extraordinaire. Avec sa disparition, le Canada a perdu un géant - un esprit juridique brillant, un défenseur des droits des Autochtones et un guide de confiance sur le chemin de la réconciliation. Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes plus sincères condoléances à ses enfants Dené, Niigaan, Gazheek, Kizhay et Miskodagwaaginikwe de même qu'à ses amis et à ses collègues ainsi qu'aux peuples autochtones partout au Canada. Il nous manquera énormément. »

