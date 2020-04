Déclaration du premier ministre concernant le décès de l'honorable Aileen Carroll

OTTAWA, le 20 avril 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de l'honorable Aileen Carroll :

« J'ai été attristé d'apprendre le décès d'Aileen Carroll, ancienne membre du Conseil des ministres et députée de Barrie.

« Née en Nouvelle‑Écosse, Mme Carroll a été la première femme à obtenir un diplôme de l'Université St. Mary's. Après avoir étudié à l'Université York, elle s'est installée à Barrie, où elle est devenue une membre bien connue de sa communauté.

« Mme Carroll a eu le privilège de servir les gens de Barrie, les Ontariens et l'ensemble de la population canadienne avec dévouement et compassion. Elle a siégé au conseil municipal puis a été députée locale pendant près de dix ans, assumant pendant certaines de ces années les fonctions de ministre de la Coopération internationale. Par la suite, elle est devenue députée provinciale et membre du cabinet provincial. Elle a défendu les intérêts de sa région et de sa province, ainsi que la place du Canada dans le monde. Après avoir quitté la scène politique, elle est demeurée une personne active au sein de sa communauté. Son héritage continuera à se perpétuer à travers le pays.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à ses collègues qui pleurent son décès. »

