OTTAWA, ON, le 24 mars 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de Madeleine Albright :

« C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de l'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright à l'âge de 84 ans.

« Étant elle-même réfugiée, Mme Albright s'est mise au service du bien dans le monde et a été une pionnière pour les femmes au gouvernement et dans d'autres sphères. Dans le cadre de son travail au Conseil national de sécurité et à titre d'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies - la deuxième femme à occuper ce poste -, Mme Albright a été une défenseure de la diplomatie et des valeurs démocratiques à l'échelle mondiale.

« En 1997, elle est devenue la 64e secrétaire d'État des États-Unis et la première femme à servir à ce titre. À l'époque, elle était la femme la plus haut placée dans l'histoire du gouvernement des États-Unis. En tant que secrétaire d'État, Mme Albright a promu l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), a fait pression avec succès pour que l'OTAN intervienne pour mettre fin à la crise humanitaire au Kosovo, a soutenu les efforts de réduction de la pauvreté et d'allègement de la dette dans les pays en développement, et a plaidé pour la lutte contre les changements climatiques et la dégradation de l'environnement sur la scène mondiale. En 2018, elle a affirmé qu'elle n'entretenait pas de meilleure relation dans son rôle de secrétaire d'État que celle qu'elle avait avec le Canada.

« Notre pays a perdu une amie qui, pendant de nombreuses années, a démontré un profond engagement envers notre partenariat étroit alors que nous travaillions ensemble à l'avancement de nos valeurs communes à l'échelle internationale. En plus d'enseigner à l'Université de Georgetown à titre de professeure, Mme Albright a siégé à plusieurs conseils d'administration et travaillé avec diverses fondations, et a fondé l'Albright Institute for Global Affairs au Collège Wellesley. Elle a également cofondé la Communauté des démocraties, une coalition intergouvernementale d'États, dont le Canada est membre du conseil d'administration. La Communauté des démocraties défend les valeurs démocratiques énoncées dans la Déclaration de Varsovie. En 2012, elle a reçu la médaille présidentielle de la Liberté, la plus haute distinction civile des États-Unis, pour sa contribution à la paix dans les Balkans.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Mme Albright ainsi qu'au peuple américain. Nous nous souviendrons de Mme Albright pour avoir défendu avec courage la démocratie et la diplomatie et pour avoir ouvert la voie aux femmes du monde entier qui souhaitent s'engager en politique. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]