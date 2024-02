OTTAWA, ON, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de l'ancien président du Chili, Sebastián Piñera :

« C'est avec tristesse que j'ai appris le décès tragique de l'ancien président du Chili, Sebastián Piñera.

« Fervent défenseur du progrès et de la prospérité, le président Piñera a entamé sa carrière politique en 1989 et a occupé les fonctions de sénateur jusqu'en 1998. Son attachement au service public a mené à son élection à la présidence du Chili en 2010, rôle qu'il a occupé jusqu'en 2014 et pendant un second mandat de 2018 à 2022.

« Le président Piñera avait grandement à cœur la croissance du Chili, l'avenir du pays et ses valeurs démocratiques. Il s'est efforcé de renforcer l'économie chilienne, d'attirer des investissements étrangers et de créer des occasions pour les gens et les entreprises. Quand nous nous entretenions ensemble, la fierté qu'il avait pour son pays - et pour son peuple - transparaissait toujours.

« Le président Piñera a visité le Canada pour la première fois lorsqu'il était étudiant, et il en était venu à admirer notre pays. Il est venu en visite d'État au Canada en 2013 et est demeuré par la suite un fidèle allié, voué au resserrement des relations entre nos pays.

« Mes condoléances au peuple chilien, à la famille et aux amis du président ainsi qu'à tous ceux qui pleurent son décès soudain. Le Chili a perdu un leader dévoué et le Canada, un ami. »

