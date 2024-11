OTTAWA, ON, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de John Horgan :

« C'est avec une grande tristesse que j'ai appris aujourd'hui le décès de John Horgan, ancien premier ministre de la Colombie-Britannique.

« John croyait sincèrement aux idéaux du service à la population. C'était pour lui un privilège et une façon d'aider son prochain et d'améliorer notre pays. À chaque occasion qui lui était présentée, il se mettait au service des Canadiens avec une ténacité, une passion et un dévouement dont très peu de gens étaient capables.

« En tant que premier ministre, John a guidé la Colombie-Britannique à travers la pandémie de COVID-19, des inondations sans précédent et des feux de forêt. Il a défendu l'économie et l'énergie propre. Il s'est battu inlassablement pour les travailleurs. Il a favorisé une véritable réconciliation avec les peuples autochtones. Il avait une foi inébranlable dans les Canadiens et notre capacité à veiller les uns sur les autres.

« L'an dernier, après 17 ans de vie politique, John est devenu ambassadeur du Canada en Allemagne. Dans ce rôle, comme dans les autres postes qu'il a occupés, il a bâti des ponts entre les communautés en affichant l'optimisme contagieux qu'on lui connaissait bien. Personne d'autre à mon avis n'aurait pu mieux représenter le Canada et les Canadiens.

« John incarnait la gentillesse et le courage. C'était un battant. Nous nous souviendrons de lui pour son leadership et les progrès réalisés à l'égard de tant d'enjeux importants. Mais surtout, nous nous souviendrons des sentiments qu'il faisait naître en nous. Sa chaleur humaine. Son optimisme. Sa capacité à entrer en relation avec les gens, quelles que soient leurs allégeances politiques ou leurs convictions.

« John nous laisse un vaste héritage qui restera pour nous une source d'inspiration pendant des générations. Au nom de tous les Canadiens, j'offre mes plus sincères condoléances à son épouse, Ellie, à leurs deux fils, Nate et Evan, et à tous ceux qui l'ont aimé. »

