Déclaration du premier ministre concernant le décès de Jean Lapointe

OTTAWA, ON, le 18 nov. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de Jean Lapointe, le chanteur-compositeur-interprète, humoriste, comédien et sénateur du Canada:

« Aujourd'hui, nous pleurons la perte de Jean Lapointe, un homme célébré pour ses nombreuses contributions au milieu artistique canadien, sa philanthropie et les services qu'il a rendus aux Canadiens en tant qu'ancien sénateur.

« Doté d'un sens inné du spectacle, M. Lapointe a commencé sa carrière comme chanteur et chansonnier dans les cabarets. En compagnie de Jérôme Lemay, il a formé les Jérolas et, ensemble, ils ont présenté leurs numéros aux quatre coins du Québec et en Europe, ainsi qu'au Ed Sullivan Show. Leur parcours musical s'est étalé sur près de 20 ans.

« Ses spectacles étaient avant-gardistes et empreints de la vivacité d'esprit et du sens de l'humour qui le caractérisaient. Plus tard, il a transposé son talent au grand écran, où il a joué plusieurs rôles marquants. En 2011, il s'est vu décerner un prix Jutra pour l'ensemble de sa carrière cinématographique.

« À l'extérieur de la scène, M. Lapointe a fondé la Maison Jean Lapointe et la Fondation Jean Lapointe, qui viennent en aide aux personnes ayant une dépendance. Il a ensuite été nommé au Sénat, où il a siégé durant presque une décennie. En reconnaissance des services qu'il a rendus aux Québécois et à tous les Canadiens, il a été nommé officier de l'Ordre national du Québec et officier de l'Ordre du Canada.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos sincères condoléances à la famille, les amis et les nombreux admirateurs de M. Lapointe. L'héritage qu'il nous laisse touchera de nombreuses générations. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]