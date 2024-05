OTTAWA, ON, le 14 mai 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès d'Alice Munro :

« Alice Munro était l'une des plus grandes écrivaines du monde. Ses nouvelles sur la vie, l'amitié et les liens humains ont laissé une marque indélébile sur les lecteurs. Fière Canadienne, elle laisse derrière elle un héritage remarquable.

« Née à Wingham, en Ontario, Mme Munro a situé la plupart de ses récits dans le comté de Huron. Elle a su dès son adolescence qu'elle allait devenir écrivaine, et a écrit de nombreux recueils de nouvelles dans un style révolutionnaire et captivant qui a influencé les auteurs modernes.

« Véritable génie de la littérature, Mme Munro s'est vu décerner de nombreux prix au fil de sa carrière, notamment trois prix littéraires du Gouverneur général dans la catégorie romans et nouvelles de langue anglaise, un prix international Booker et un prix Nobel de littérature - faisant d'elle la première Canadienne à recevoir cet honneur. Son œuvre a également été adaptée en plusieurs films acclamés.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes sincères condoléances à la famille, aux amis et aux nombreux admirateurs de Mme Munro, dont la créativité, la compassion et le don pour l'écriture continueront d'inspirer des générations entières. »

