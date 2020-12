OTTAWA, ON, le 16 déc. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la perte d'un membre des Forces armées canadiennes déployé à bord du NCSM Winnipeg :

« Aujourd'hui, suivant l'appel à mettre fin à la mission de recherche et sauvetage, tous les Canadiens pleurent la perte du matelot-chef (matc) Duane Earle lors de l'accident tragique survenu lundi à bord du NCSM Winnipeg.

« Pendant plus de 30 ans, le matc Earle a généreusement répondu à l'appel du devoir. Son dévouement envers le Canada et les valeurs de notre pays représentait le meilleur de ce que cela signifie d'être Canadien.

« Dans le cadre de l'opération PROJECTION Asie-Pacifique et de l'opération NEON, le matc Earle et ses camarades de bord ont démontré l'engagement du Canada à l'égard de la sécurité internationale et de la solidarité envers nos alliés et partenaires. Nous rendons hommage aux efforts qu'ils déploient afin de bâtir un monde plus pacifique. Nous les remercions aussi pour leur service. De plus, je tiens à remercier nos alliés américains, qui se sont joints aux Forces armées canadiennes pour rechercher notre marin qui manquait à l'appel.

« Au cours de la dernière année seulement, nous avons perdu neuf membres des Forces armées canadiennes dans le cadre d'événements tragiques. Ils étaient tous des Canadiens courageux qui ont mis leur vie en jeu pour assurer la sûreté et la sécurité de notre pays. Nous devons énormément à ceux qui servent notre pays et, en cette période d'épreuves et de tristesse, nous nous appuierons les uns sur les autres et n'oublierons jamais ceux qui nous ont quittés.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches du matc Earle. Nos pensées sont avec eux, ses camarades de bord et l'ensemble des Forces armées canadiennes qui pleurent cette perte. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/