Déclaration du premier ministre concernant l'écrasement mortel d'un aéronef des Forces armées canadiennes à Kamloops, en Colombie-Britannique

OTTAWA, le 17 mai 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant l'écrasement mortel d'un aéronef des Forces armées canadiennes à Kamloops, en Colombie-Britannique :

« Je suis profondément attristé par la perte tragique d'un membre des Forces armées canadiennes, le Capitaine Jennifer Casey, et les blessures subies par un autre, le Capitaine Richard MacDougall, dans l'écrasement d'un aéronef des Snowbirds qui a eu lieu aujourd'hui à Kamloops, en Colombie-Britannique.

« Nos pensées accompagnent les familles du Capitaine Casey et du Capitaine MacDougall, ainsi que toute l'équipe des Forces armées canadiennes pendant ce deuil. Je tiens également à remercier le personnel d'urgence de Kamloops qui est intervenu si rapidement après le tragique incident.

« Depuis les deux dernières semaines, les Snowbirds survolent le pays pour encourager les Canadiens pendant cette période difficile. Chaque jour, ils représentent ce que le Canada a de mieux à offrir, et leur dévouement ainsi que leurs habiletés incroyables témoignent de leur excellence. Leurs vols d'un bout à l'autre du pays font sourire les Canadiens et font notre fierté.

« Sophie et moi nous joignons à tous les Canadiens afin d'offrir nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches du Capitaine Jennifer Casey. Toute la population canadienne est à vos côtés pendant cette épreuve. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/