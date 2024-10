OTTAWA, ON, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant l'attribution du prix Nobel de physique de 2024 au physicien britanno-canadien Geoffrey E. Hinton (Ph.D.) :

« Je me joins aux Canadiens et à la communauté scientifique internationale pour féliciter Geoffrey E. Hinton d'avoir été nommé lauréat du prix Nobel de physique de 2024.

« Mondialement connu pour ses découvertes et ses inventions dans le domaine des réseaux de neurones artificiels, M. Hinton est récompensé pour le travail qu'il a accompli en collaboration avec son collègue américain, John Hopfield. Leurs travaux révolutionnent notre façon de comprendre l'intelligence artificielle (IA), d'interagir avec elle et de nous y adapter. Avec son prix Nobel, M. Hinton est désormais le septième Canadien à s'être vu décerner ce prix prestigieux.

« M. Hinton est un pilier dans son domaine. Célébré comme l'un des 'parrains de l'IA', il apporte des décennies de savoir-faire de pointe dans la recherche sur l'IA dans ses fonctions de professeur émérite au département d'informatique de l'Université de Toronto et de conseiller scientifique en chef du Vector Institute de Toronto, l'un de nos trois instituts nationaux d'IA.

« M. Hinton est également un fervent défenseur du développement et de l'adoption responsables de l'IA, et il informe le monde des avantages et des défis associés à cette technologie.

« Le Canada est à l'avant-garde de la technologie de l'IA grâce à des pionniers comme M. Hinton. Sa curiosité pour la découverte et sa contribution à l'innovation inspireront les générations à venir. Au nom de tous les Canadiens, je le félicite pour cette remarquable réalisation. »

