OTTAWA, ON, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant l'accord de cessez-le-feu à Gaza :

« Le Canada se réjouit du cessez-le-feu et de l'accord sur les otages conclus entre Israël et le Hamas. Pour les Israéliens, les Palestiniens et tous les gens qui vivent dans la région, cet accord constitue une étape cruciale vers une paix durable et une solution à deux États. Nous remercions l'Égypte, le Qatar et les États-Unis des efforts considérables qu'ils ont déployés pour en venir à la conclusion de cet accord.

« Le 7 octobre 2023, le monde a été secoué par des images d'une cruauté indescriptible : le massacre de 1 200 innocents et l'enlèvement de plus de 200 personnes, soit l'attaque la plus meurtrière perpétrée contre le peuple juif depuis l'Holocauste. Nous condamnons sans équivoque le Hamas pour la terreur qu'il a semée et nous attendons la libération de tous les otages et le retour de toutes les dépouilles.

« L'ampleur des pertes civiles depuis le 7 octobre 2023 est consternante. La situation humanitaire à Gaza est catastrophique. Des dizaines de milliers de civils ont été tués, des millions de personnes sont déplacées et les travailleurs humanitaires ont été mis en danger.

« Nous pleurons tous les Canadiens que nous avons perdus et pensons à ceux qui ont été touchés, en particulier leurs amis et leur famille. Je sais que pour les Canadiens, en particulier ceux ayant des liens avec la région, la journée sera difficile. Nombreux sont ceux qui prieront avec soulagement pour que la lumière et la paix reviennent dans les semaines et les mois à venir. Puisse ce moment être l'occasion pour nous tous de nous rassembler et de nous unir.

« Bien que la nouvelle du cessez-le-feu annoncée aujourd'hui nous redonne de l'espoir pour la suite des choses, il reste encore beaucoup de travail à accomplir : libérer tous les otages restants, assurer le passage sûr, rapide et sans entrave de l'aide humanitaire aux civils, soutenir les efforts de reconstruction et veiller à ce que le Hamas soit exclu de tout rôle dans l'avenir de la bande de Gaza.

« Le Canada est déterminé à œuvrer en faveur d'une solution à deux États, où Israéliens et Palestiniens pourront vivre en toute sécurité à l'intérieur de frontières internationalement reconnues, et ce, dans la paix, la dignité et la sécurité. »

