Déclaration du premier ministre Carney sur la clôture de la Coupe du Monde de la FIFA 2026

OTTAWA, ON, le 19 juill. 2026 /CNW/ -- « Aujourd'hui, la Coupe du Monde de la FIFA 2026 tire à sa fin. Le Canada a eu le privilège de co-organiser ce tournoi historique aux côtés du Mexique et des États-Unis et, pour la première fois, d'accueillir des matchs de soccer masculin de la Coupe du Monde.

Des générations de Canadiennes et de Canadiens parleront encore des performances de notre équipe sur le terrain : la toute première victoire de notre équipe masculine nationale à la Coupe du Monde; notre première victoire par élimination directe; notre premier match en huitièmes de finale. L'équipe a été l'incarnation même de la résilience et de la détermination. Pensons notamment au tour du chapeau de Jonathan David. À la blessure d'Ismaël Koné, suivie de l'entrée en jeu de Nathan Saliba, qui a marqué sur un coup franc avant de brandir le maillot d'Ismaël en guise de célébration. Au but gagnant de Stephen Eustáquio à la 92e minute du match contre l'Afrique du Sud. Les membres d'Équipe Canada ont su rassembler tout le pays. Ils ont fait preuve d'une force de caractère exceptionnelle et montré au monde entier que le Canada a sa place sur n'importe quel terrain, face à n'importe quelle équipe.

Des centaines de milliers de partisans sont descendus dans les rues de Vancouver, de Toronto et d'autres villes partout au pays. Les Canadiennes et les Canadiens ont regardé ce merveilleux sport dans des stades, des festivals populaires, des hôtels, des bars sportifs et des salons. La Coupe du Monde a permis de créer des dizaines de milliers d'emplois, de générer des retombées économiques durables et d'accueillir le monde au Canada.

Nous soulignons aujourd'hui la fin de la Coupe du Monde, mais également le début d'un nouveau chapitre dans le monde du soccer et du sport au Canada. Pour profiter de cet élan, notre gouvernement réalise le plus gros investissement jamais consacré au sport : 1 milliard de dollars destinés à améliorer l'accès au sport, à moderniser les stades, les terrains et les parcs locaux, et à fournir aux talents les ressources nécessaires pour passer du terrain de jeu au podium. Nous soutenons le Centre national d'entraînement de Soccer Canada afin de créer un siège national permanent pour le soccer, pour que le prochain Alphonso Davies ou la prochaine Christine Sinclair ait accès aux possibilités nécessaires à sa réussite. En tant que partisans, nous pouvons encourager nos équipes de soccer locales et notre équipe nationale non seulement tous les quatre ans, mais année après année.

L'aventure du soccer canadien ne fait que commencer. Le meilleur reste à venir. »

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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