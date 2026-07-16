Le vendredi 17 juillet 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
16 juil, 2026, 21:34 ET
OTTAWA, ON, le 16 juill. 2026 /CNW/ --
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Région du Centre de l'Ontario
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9 h 00
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Le premier ministre assistera au « Dock 2026 (un) Conference ».
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Fermé aux médias
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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/en/media
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