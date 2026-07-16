Le vendredi 17 juillet 2026

OTTAWA, ON, le 16 juill. 2026 /CNW/ --

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Région du Centre de l'Ontario

9 h 00 Le premier ministre assistera au « Dock 2026 (un) Conference ».





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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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