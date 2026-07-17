La secrétaire parlementaire Koutrakis soulignera le soutien plus généreux offert aux familles grâce à l'Allocation canadienne pour enfants

LAVAL, QC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- La secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles et députée de Vimy, Annie Koutrakis, sera à Laval pour souligner l'augmentation de l'Allocation canadienne pour enfants, qui réduit les coûts pour les familles partout au Canada.

L'annonce sera faite au nom de la secrétaire d'État à l'Enfance et à la Jeunesse, l'honorable Anna Gainey.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le lundi 20 juillet 2026 Heure : 12 h (HAE) Lieu : Camp d'été Laurus 500, rue Cardinal Laval (Québec)

Notes pour les médias :

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Aaron Rosenbaum, Conseiller en communications digitales et opérations, Cabinet de la secrétaire d'État à l'Enfance et à la Jeunesse, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]