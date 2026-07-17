La secrétaire parlementaire Koutrakis soulignera le soutien plus généreux offert aux familles grâce à l'Allocation canadienne pour enfants

Nouvelles fournies parEmploi et Développement social Canada
17 juil, 2026, 12:40 ET
LAVAL, QC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- La secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles et députée de Vimy, Annie Koutrakis, sera à Laval pour souligner l'augmentation de l'Allocation canadienne pour enfants, qui réduit les coûts pour les familles partout au Canada.
L'annonce sera faite au nom de la secrétaire d'État à l'Enfance et à la Jeunesse, l'honorable Anna Gainey.
Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.
Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.
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Date :
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Le lundi 20 juillet 2026
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Heure :
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12 h (HAE)
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Lieu :
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Camp d'été Laurus
500, rue Cardinal
Laval (Québec)
Notes pour les médias :
Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.
SOURCE Emploi et Développement social Canada
Renseignements : Aaron Rosenbaum, Conseiller en communications digitales et opérations, Cabinet de la secrétaire d'État à l'Enfance et à la Jeunesse, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]
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