Le dimanche 19 juillet 2026

OTTAWA, ON, le 18 juill. 2026 /CNW/ --

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East Rutherford (États-Unis d'Amérique)



15 h 00 Le premier ministre assistera à la finale de la Coupe du Monde masculine de la FIFA 2026.





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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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