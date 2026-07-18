Le dimanche 19 juillet 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
18 juil, 2026, 18:01 ET
OTTAWA, ON, le 18 juill. 2026 /CNW/ --
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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East Rutherford (États-Unis d'Amérique)
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15 h 00
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Le premier ministre assistera à la finale de la Coupe du Monde masculine de la FIFA 2026.
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Note à l'intention des médias :
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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
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