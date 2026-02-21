Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
Chelsea (Québec)
8 h 00
Le premier ministre encouragera l'équipe olympique masculine canadienne de hockey à l'occasion du match pour la médaille d'or.
