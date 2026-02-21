OTTAWA, ON, le 21 févr. 2026 /CNW/ -

Chelsea (Québec)



8 h 00 Le premier ministre encouragera l'équipe olympique masculine canadienne de hockey à l'occasion du match pour la médaille d'or.





