Déclaration du premier ministre Carney concernant le départ à la retraite du colonel Jeremy Hansen

OTTAWA, ON, le 6 juill. 2026 /CNW/ - « Au nom des Canadiennes et des Canadiens, je tiens à exprimer toute ma gratitude au colonel Jeremy Hansen, astronaute de l'Agence spatiale canadienne, pour les services exceptionnels qu'il a rendus au Canada et pour sa contribution remarquable à l'exploration spatiale.

Le colonel Hansen a débuté sa carrière à Cold Lake, en Alberta, en tant que pilote de chasse au sein de l'Aviation royale canadienne. Des décennies plus tard, il a écrit une page d'histoire en devenant le premier Canadien à entreprendre un voyage vers la face cachée de la Lune.

En participant à la mission Artemis II, le Canada n'est que le deuxième pays sur Terre à avoir déployé un astronaute dans une mission lunaire. Cette réalisation importante témoigne des compétences exceptionnelles du colonel Hansen, de son dévouement sans faille et de la persévérance dont il a fait preuve pendant des décennies. Elle met également en lumière le Canada, en particulier ses scientifiques de calibre mondial, ses technologies de pointe et ses astronautes hors pair.

Tout au long de sa carrière, le colonel Hansen a perpétué l'héritage de pionniers canadiens tels que Marc Garneau, Roberta Bondar et Chris Hadfield. Comme ceux qui l'ont précédé, il a su rassembler des millions de Canadiennes et de Canadiens autour d'une même mission et a repoussé les limites de ce que nous croyions possible. Ce faisant, il nous a rappelé tout ce que les Canadiennes et les Canadiens peuvent accomplir lorsqu'ils prennent des risques et unissent leurs forces pour rendre le meilleur pays au monde encore meilleur.

J'offre au colonel Hansen et à sa famille mes meilleurs vœux pour les années à venir. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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