Cabinet du Premier ministre du Canada

05 déc, 2025, 17:00 ET

OTTAWA, ON, le 5 déc. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Montréal (Québec)


17 h 00

Le premier ministre participera à une vigile en l'honneur des victimes du massacre à l'École Polytechnique de Montréal.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre 
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription. 
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 16 h 00.

