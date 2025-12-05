Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
05 déc, 2025, 17:00 ET
OTTAWA, ON, le 5 déc. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
Montréal (Québec)
|
17 h 00
|
Le premier ministre participera à une vigile en l'honneur des victimes du massacre à l'École Polytechnique de Montréal.
|
Notes à l'intention des médias :
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected]
Partager cet article