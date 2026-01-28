Le jeudi 29 janvier 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

28 janv, 2026, 19:17 ET

OTTAWA, ON, le 28 janv. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

9 h 00             

Le premier ministre tiendra une rencontre avec les premiers ministres des provinces et des territoires.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture pool de l'allocution d'ouverture


14 h 15           

Le premier ministre tiendra un point de presse.



Deuxième étage

Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre

  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.


18 h 30           

Le premier ministre participera à un événement visant à mettre en valeur la force du secteur canadien du cinéma et de la télévision.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre

  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.

  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 17 h 30.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/media

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada