28 janv, 2026, 19:17 ET
OTTAWA, ON, le 28 janv. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
|
9 h 00
|
Le premier ministre tiendra une rencontre avec les premiers ministres des provinces et des territoires.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
14 h 15
|
Le premier ministre tiendra un point de presse.
|
Deuxième étage
|
Édifice de l'Ouest
|
Colline du Parlement
|
Notes à l'intention des médias :
|
|
18 h 30
|
Le premier ministre participera à un événement visant à mettre en valeur la force du secteur canadien du cinéma et de la télévision.
|
Notes à l'intention des médias :
|
