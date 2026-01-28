OTTAWA, ON, le 28 janv. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

9 h 00 Le premier ministre tiendra une rencontre avec les premiers ministres des provinces et des territoires.





Note à l'intention des médias :

Couverture pool de l'allocution d'ouverture



14 h 15 Le premier ministre tiendra un point de presse.





Deuxième étage

Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement





Notes à l'intention des médias :

Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.



18 h 30 Le premier ministre participera à un événement visant à mettre en valeur la force du secteur canadien du cinéma et de la télévision.





Notes à l'intention des médias :

Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 17 h 30.

