GATINEAU, QC, le 13 févr. 2026 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, sera à Windsor afin de souligner le lancement de nouvelles mesures de soutien pour les travailleurs.

La ministre sera accompagnée par le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le mardi 17 février 2026 Heure : 11 h 30 (HNE) Lieu : Unifor Local 444 et 200 1855, Turner Road Windsor (Ontario)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]