OTTAWA, ON, le 3 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a fait la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse :

« En cette période de crise, nous devons protéger ce qui nous définit en tant que Canadiens et Canadiennes. Une presse forte, indépendante et libre caractérise et défend nos valeurs. Mon nouveau gouvernement protégera les tribunes publiques fiables du Canada afin que nous puissions raconter nos propres histoires, et ce, dans nos langues.

« Le renforcement de notre radiodiffuseur public, CBC/Radio-Canada - qui contribue à l'unité de notre pays - est au cœur de ce projet. La couverture de l'actualité, de Corner Brook à Trois-Rivières, en passant par Whitehorse et Comox, permet d'unir les Canadiens et les Canadiennes dans les moments critiques. De plus, mon nouveau gouvernement protégera et financera davantage la couverture des nouvelles locales, notamment celles qui présentent le point de vue des Autochtones.

« Dans un monde dominé par les médias étrangers et la désinformation, nous avons plus que jamais besoin des voix canadiennes. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]