OTTAWA, ON, le 24 oct. 2025 /CNW/ - « Il y a quatre-vingts ans, après les ravages de la Seconde Guerre mondiale, le monde aspirait à la paix. C'est au terme d'une rencontre entre 50 nations à San Francisco que la Charte des Nations Unies était signée, donnant naissance à l'Organisation des Nations Unies. Cette dernière s'était donné une mission révolutionnaire : mobiliser le monde en vue de surmonter nos défis les plus urgents au moyen du dialogue et de la coopération.

Le Canada comptait parmi les membres fondateurs des Nations Unies, et la Charte elle-même porte notre signature. C'est le premier ministre William Lyon Mackenzie King qui représentait notre pays à la cérémonie de signature. Pour sa part, le Canadien John Peters Humphrey a rédigé la première ébauche de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le leadership de Lester B. Pearson pendant la crise de Suez a contribué à définir le principe moderne de maintien de la paix, un héritage ensuite perpétué par les plus de 125 000 Canadiens et Canadiennes qui ont participé à des opérations des Nations Unies.

En cette Journée des Nations Unies, le Canada affirme son engagement inébranlable à bâtir un monde où la prospérité est partagée, la sécurité est collective et la paix est durable. À l'heure où les Nations Unies se tournent vers les 80 prochaines années, le Canada bâtit son économie et investit dans notre défense commune afin de pouvoir mener ses partenaires vers une nouvelle ère de coopération. Le leadership du Canada ne sera pas seulement défini par la force de nos valeurs, mais aussi par la valeur de notre force. »

