Déclaration du premier ministre Carney à l'occasion de la Fête nationale du Québec

OTTAWA, ON, le 24 juin 2026 /CNW/ - « Aujourd'hui, à l'occasion de la Fête nationale du Québec, nous célébrons avec fierté l'identité, l'histoire et la culture uniques du Québec.

Cœur de la francophonie en Amérique du Nord, le Québec occupe une place particulière dans notre histoire collective. Depuis des générations, les Québécoises et les Québécois contribuent à bâtir notre pays par leur créativité, leur esprit d'entrepreneuriat et leur engagement durable envers la langue française.

Le français est le moteur d'une culture dynamique qui rayonne bien au-delà des frontières du Québec et qui enrichit la vie culturelle, sociale et économique du Canada. Notre gouvernement demeure résolu à soutenir la langue française, la culture québécoise et les institutions qui contribuent à leur rayonnement.

Cette année, nous avons investi 150 millions de dollars dans CBC/Radio-Canada et, au cours des trois prochaines années, nous allons investir 300 millions de dollars pour soutenir les créateurs canadiens par l'intermédiaire de Téléfilm Canada, de l'Office national du film du Canada et du Conseil des arts du Canada. Nous continuerons également à promouvoir la francophonie au pays comme à l'étranger, notamment en appuyant la candidature du Canada à l'accueil du Sommet de la Francophonie de 2028.

En cette Fête nationale, célébrons ce qui unit les Québécoises et les Québécois : une fière histoire, une culture vivante et une langue française qui continue d'enrichir la vie de tous.

Bonne Fête nationale! »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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