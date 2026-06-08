Déclaration du premier ministre Carney à l'occasion de l'installation de la nouvelle gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Louise Arbour

OTTAWA, ON, le 8 juin 2026 /CNW/ - « Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à féliciter Son Excellence la très honorable Louise Arbour à l'occasion de son installation officielle à titre de 31e gouverneure générale du Canada.

Le gouverneur général est le gardien de notre ordre constitutionnel, un symbole d'unité et, surtout, le garant de notre engagement à l'égard de la paix, de l'ordre et de la bonne gouvernance. Les Canadiennes et les Canadiens confient au gouverneur général la mission de défendre nos institutions et nos valeurs et de représenter notre volonté de bâtir un pays plus fort et plus juste pour tous. Ces responsabilités exigent un jugement sûr, des connaissances approfondies et un dévouement sans faille envers la primauté du droit.

Ce sont précisément ces principes qui ont guidé la brillante carrière de notre nouvelle gouverneure générale, Son Excellence la très honorable Louise Arbour. Son Excellence a occupé les plus hautes fonctions au sein du système judiciaire canadien, passant de la Cour de justice de l'Ontario à la Cour d'appel de l'Ontario et, finalement, à la Cour suprême du Canada.

Pourtant, son héritage s'étend bien au-delà des salles d'audience de notre pays. Certaines de ses réalisations les plus marquantes en tant que juriste se sont déroulées sur la scène mondiale. À titre de procureure en chef du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, elle a demandé des comptes aux plus puissants à La Haye, démontrant ainsi que personne, quels que soient son rang ou ses fonctions, n'est au-dessus de la loi. En tant que Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, elle a exhorté le système des droits de la personne des Nations Unies à se montrer digne des personnes qu'il prétendait servir. Elle a donné une voix à ceux dont la dignité était bafouée, là où les personnes au pouvoir préféraient le silence.

À chaque étape de sa carrière distinguée, Son Excellence Louise Arbour a défendu et prôné la justice, la dignité et l'égalité. En tant que 31e gouverneure générale du Canada, elle poursuivra cette mission en représentant ce que le Canada a de mieux à offrir, tant auprès de la population canadienne qu'à l'échelle internationale. »

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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