OTTAWA, ON, le 5 nov. 2025 /CNW/ - « Aujourd'hui, les sikhs du Canada et du monde entier célèbrent l'anniversaire de la naissance de Sri Guru Nanak, premier gourou sikh, dont les enseignements constituent le fondement de la foi sikh.

À cette occasion, familles et amis se réunissent pour réfléchir aux enseignements d'unité, d'empathie et de paix de Sri Guru Nanak. Il s'agit également d'une occasion de rendre hommage à la communauté sikhe du Canada, dont les importantes contributions ont contribué à façonner les communautés, les entreprises et les industries de notre pays.

Au nom du gouvernement du Canada, j'adresse mes meilleurs vœux à tous ceux et celles qui célèbrent l'anniversaire de la naissance de Sri Guru Nanak. »

