OTTAWA, ON, le 13 oct. 2025 /CNW/ - « L'Action de grâce est pour les familles et les amis une occasion de rassemblement et de réflexion.

Dans ce monde plus divisé et incertain qu'avant, un monde qui évolue rapidement, c'est le moment de ralentir, de revenir à l'essentiel et d'exprimer notre gratitude.

Je suis reconnaissant du Canada, aujourd'hui et chaque jour. Je suis reconnaissant des droits, libertés et occasions que nous avons en tant que Canadiens et Canadiennes et du fait que nous appartenons tous à une seule et même nation extraordinaire, généreuse et forte.

Cette année, les liens qui unissent les Canadiens et les Canadiennes ont été mis à l'épreuve - et du même coup renforcés. Nous avons nos défis et nos différences, mais nous sommes plus forts quand nous sommes unis - quand nous veillons les uns sur les autres.

Voilà la force du Canada.

Ma famille et moi vous offrons nos meilleurs vœux à l'occasion de l'Action de grâce. »

