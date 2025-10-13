CHARM EL-CHEIKH, Égypte, le 13 oct. 2025 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

« La libération des otages est un moment de profond soulagement. Après plus de deux ans de souffrances, des familles sont enfin réunies aujourd'hui. Pour les personnes juives, ce moment incarne à la fois deux vérités : le deuil de ce qui est perdu à jamais et un fragile espoir de réparation.

À l'heure du retour des otages dans le cadre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu, le Canada remercie les États-Unis, l'Égypte, le Qatar et la Türkiye d'avoir travaillé sans relâche afin de rendre cette avancée vitale possible.

Nous nous rappelons toutes les personnes qui ont été brutalement assassinées lors des odieux attentats terroristes du Hamas le 7 octobre 2023, notamment les citoyens et citoyennes du Canada Vivian Silver, Netta Epstein, Alexandre Look, Judih Weinstein, Shir Georgy, Ben Mizrachi et Adi Vital-Kaploun, et d'autres qui avaient des liens étroits avec le Canada, comme Tiferet Lapidot. Que leur mémoire soit une bénédiction.

La libération des otages doit marquer un tournant vers une paix durable. Nous exhortons toutes les parties à poursuivre la mise en œuvre des dispositions de l'accord de cessez-le-feu, dont le retrait des soldats israéliens et l'acheminement soutenu, immédiat et à grande échelle d'une aide humanitaire partout à Gaza.

Le Canada félicite le président Trump pour son leadership essentiel à la formulation d'un plan de paix global. Il est vital que les parties poursuivent leur dialogue constructif afin de parvenir à un accord de paix durable, comme le stipule le plan américain. Le plan prévoit notamment l'établissement d'une gouvernance de transition à Gaza et la recherche d'une solution politique permanente assurant la coexistence pacifique des Israéliens et des Palestiniens. De plus, le Hamas doit déposer les armes et ne jouer aucun rôle dans la gouvernance future d'un État palestinien démilitarisé.

Depuis le mois d'octobre 2023, le Canada a engagé plus de 400 millions de dollars en aide humanitaire et au développement afin de combattre les crises en Palestine. Nous continuons d'appuyer l'acheminement soutenu et à grande échelle de l'aide humanitaire et nous intensifions notre travail de coordination avec nos partenaires internationaux afin de bâtir une paix juste et durable au Moyen-Orient - qui ne pourra être garantie qu'au moyen d'une solution à deux États. »

