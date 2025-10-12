Le lundi 13 octobre 2025 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

12 oct, 2025, 21:02 ET

OTTAWA, ON, le 12 oct. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Charm el-Cheikh (Égypte)

11 h 35

Le premier ministre arrivera à Charm el-Cheikh, en Égypte.


Fermé aux médias

14 h 30

Le premier ministre assistera à la signature d'un plan de paix au Moyen-Orient.


Notes à l'intention des médias :

  • Diffuseur hôte et photographe official
  • D'autres détails sur l'itinéraire seront donnés sous peu.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada