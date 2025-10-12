OTTAWA, ON, le 12 oct. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Charm el-Cheikh (Égypte)

11 h 35 Le premier ministre arrivera à Charm el-Cheikh, en Égypte.

Fermé aux médias 14 h 30 Le premier ministre assistera à la signature d'un plan de paix au Moyen-Orient.

Notes à l'intention des médias : Diffuseur hôte et photographe official

D'autres détails sur l'itinéraire seront donnés sous peu.

