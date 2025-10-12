Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
11 h 35
Le premier ministre arrivera à Charm el-Cheikh, en Égypte.
Fermé aux médias
14 h 30
Le premier ministre assistera à la signature d'un plan de paix au Moyen-Orient.
Notes à l'intention des médias :
