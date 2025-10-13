/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À BURNABY/ English
Nouvelles fournies parGouvernement du Canada
13 oct, 2025, 09:00 ET
BURNABY, BC, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Randeep Sarai, secrétaire d'État au Développement international et député fédéral de Surrey-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, Wade Chang, député fédéral de Burnaby-Centre, Pietro Calendino, conseiller municipal de Burnaby, et Steve O'Connell, chef de la direction de Grosvenor pour une annonce sur le logement.
Date :
14 Octobre, 2025
Heure :
11 h 00
Lieu :
Burnaby (Colombie-Britannique)
SOURCE Gouvernement du Canada
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Cori Howard Communications, 778-987-1345, [email protected]
