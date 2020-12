OTTAWA, ON, le 29 déc. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet du décès d'Elaine McCoy, sénatrice de l'Alberta :

« Aujourd'hui, je me joins à tous les parlementaires et aux Canadiens pour pleurer le décès d'Elaine McCoy, sénatrice de l'Alberta.

« La sénatrice McCoy était une grande Albertaine. Elle était aussi une avocate accomplie qui a consacré sa vie à protéger les gens, notamment en appuyant plusieurs organismes de bienfaisance. De plus, elle a été membre de l'assemblée législative provinciale de 1986 à 1993, où elle a occupé les postes de ministre de la Consommation et des Affaires commerciales et ministre responsable de la Condition féminine de l'Alberta ainsi que ministre du Travail et ministre responsable des Droits de la personne et de la Fonction publique de l'Alberta.

« En 2005, elle a été nommée au Sénat du Canada, où elle a défendu les droits de la personne et les causes environnementales. La sénatrice McCoy était également une ardente défenseuse pour une modernisation réelle du Sénat et a été élue première facilitatrice du Groupe de sénateurs indépendants du Sénat du Canada.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de la sénatrice McCoy. Elle a servi avec dévouement les gens et elle nous manquera beaucoup. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/