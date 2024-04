OTTAWA, ON, le 13 avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Puthandu :

« À l'occasion du Puthandu, les Tamouls du Canada et du monde entier se rassemblent pour célébrer le début de la nouvelle année tamoule.

« En cette joyeuse occasion, les Tamouls expriment leur gratitude pour l'année écoulée et envisagent de nouveaux départs avec un regain d'espoir et d'enthousiasme. Pour souligner l'occasion, familles et amis décorent leurs maisons de kolams - des dessins traditionnels faits au moyen de farine de riz, de poudres colorées ou de pétales de fleurs - et portent des vêtements neufs aux couleurs vives.

« Au Canada, cette journée nous donne également l'occasion de reconnaître les nombreuses et importantes contributions que les communautés tamoules apportent à notre pays. À l'aube de la nouvelle année, nous renouvelons notre engagement à bâtir un pays meilleur, plus juste et plus inclusif pour tous.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à tous ceux qui célèbrent le Puthandu une bonne année remplie de paix, de santé et de prospérité.

« Iniya Puthandu Nalvazhthukkal. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]