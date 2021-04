OTTAWA, ON, le 14 avril 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Puthandu :

« Aujourd'hui, les Tamouls au Canada et à travers le monde célèbrent le Puthandu pour souligner le début d'une nouvelle année et envisager celle qui vient avec optimisme.

« Habituellement, familles et amis se rassemblent aujourd'hui pour déguster des plats traditionnels, échanger des cadeaux et se rendre dans leurs lieux de culte pour la prière. Cette année, alors que nous continuons de lutter contre la pandémie mondiale de COVID-19, les Canadiens d'origine tamoule se rassembleront de façon virtuelle, comme beaucoup d'entre eux l'ont fait pour la célébration du Thaï Pongal à laquelle j'ai eu le plaisir de me joindre en janvier.

« Cette journée nous donne aussi l'occasion de saluer les communautés tamoules et de leur rendre hommage pour les nombreuses contributions qu'elles continuent d'apporter à travers le Canada. Que ce soit en travaillant aux premières lignes de la pandémie pour assurer la santé et la sécurité de la population canadienne, ou en aidant leurs voisins et leurs communautés durant cette période difficile, les Canadiens d'origine tamoule font chaque jour de notre pays un meilleur endroit où vivre.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons un très joyeux Nouvel An à tous ceux qui célèbrent cette fête.

« Iniya Puthandu Nalvazhthukkal. »

