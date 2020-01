Déclaration du premier ministre à l'occasion du Nouvel An vietnamien

OTTAWA, le 25 janv. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Nouvel An vietnamien :

« Dans les prochains jours, les communautés vietnamiennes au Canada et à travers le monde célébreront Tết Nguyên Đán, le Nouvel An lunaire, et l'arrivée de l'année du Rat.

« Tết est le moment d'exprimer notre reconnaissance pour les réussites de l'année qui s'achève, de célébrer les nouveaux départs et de tourner notre regard vers l'arrivée du printemps. Pour marquer la nouvelle année, familles et amis se réuniront pour rendre hommage à leurs ancêtres, partager un repas spécial et échanger leurs meilleurs vœux pour l'année à venir.

« Pendant que des gens d'un océan à l'autre soulignent cette fête, nous avons tous l'occasion de réfléchir aux contributions importantes de la communauté vietnamienne canadienne. Depuis des générations, les Canadiens d'origine vietnamienne aident à faire du Canada le pays fort, diversifié et inclusif que l'on connaît aujourd'hui.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons à toutes les personnes qui célèbrent cette occasion une année du Rat remplie de bonheur, de bonne fortune et de prospérité.

« Chúc mừng năm mới. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/