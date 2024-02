OTTAWA, ON, le 10 févr. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Nouvel An coréen :

« Aujourd'hui, les communautés coréennes au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent Seollal, le Nouvel An lunaire, et l'arrivée de l'année du Dragon bleu.

« En cette occasion spéciale, familles et amis se réunissent pour rendre hommage à leurs aînés et à leurs ancêtres, observer des rituels, jouer à des jeux, échanger des cadeaux et déguster des mets traditionnels comme la tteokguk, une soupe composée de galettes de riz qui porterait chance. Quant au dragon, il symbolise le courage, la force et l'espoir et nous insuffle un nouvel optimisme pour l'année à venir.

« Seollal est aussi l'occasion de réfléchir aux contributions importantes que les Canadiens d'origine coréenne ont apportées - et continuent d'apporter - à notre pays. En effet, les 220 000 personnes d'origine coréenne qui vivent au Canada sont profondément enracinées dans notre tissu culturel et nous aident à bâtir un pays plus prospère, diversifié et inclusif.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes vœux de bonheur et de santé à toutes les personnes qui célèbrent le Nouvel An coréen et l'année du Dragon bleu.

« 새해 복 많이 받으세요!

« Saehae bok mani badeuseyo! »

