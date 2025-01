OTTAWA, ON, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Nouvel An lunaire coréen :

« Aujourd'hui, les communautés coréennes au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent Seollal, le Nouvel An lunaire coréen, et l'arrivée de l'année du Serpent.

« Durant les trois jours de célébrations qui marquent cette fête toute particulière, familles et amis se réuniront pour partager des repas traditionnels et jouer à des jeux comme le yunnori. Symbole de sagesse et d'ambition, le serpent nous incite à réfléchir à l'année écoulée et, alors que nous prenons un nouveau départ, à incarner les leçons que nous avons apprises.

« Seollal nous donne également l'occasion de célébrer les importantes contributions que les Canadiens d'origine coréenne ont apportées, et continuent d'apporter, à notre pays. Le Canada accueille l'une des plus importantes diasporas coréennes du monde. Cette communauté dynamique qui compte près de 220 000 membres a énormément enrichi le tissu social, économique et culturel du Canada, nous rappelant que la diversité est l'une des plus grandes forces de notre pays.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite bonheur et santé à toutes les personnes qui célèbrent le Nouvel An coréen en cette année du Serpent.

« 새해 복 많이 받으세요!

« Saehae bok mani badeuseyo! »

