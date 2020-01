Déclaration du premier ministre à l'occasion du Nouvel An coréen

« En cette période réservée à la famille et aux traditions, les gens se rassemblent pour souligner l'arrivée de l'année du Rat. Au cours de cette fête de trois jours, familles et proches se réuniront pour partager des repas spéciaux, rendre hommage à leurs aînés et à leurs ancêtres et prendre part à des jeux traditionnels.

« Cette fête est une occasion de réfléchir à l'année qui vient de s'écouler, de célébrer notre bonne fortune et d'envisager l'avenir avec optimisme. Elle nous offre également l'occasion de reconnaître toutes les contributions qu'apportent les Canadiens d'origine coréenne au Canada pour faire de notre pays l'endroit fort, prospère et diversifié qu'il est aujourd'hui.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons bonheur, santé et prospérité à tous ceux qui célèbrent Seollal.

