OTTAWA, ON, le 7 janv. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Noël orthodoxe :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux chrétiens orthodoxes, y compris les chrétiens coptes, ainsi qu'aux catholiques de rite oriental du Canada et du monde entier pour célébrer Noël.

« Ce jour, qui marque la naissance de Jésus-Christ selon le calendrier julien, est un temps où familles et amis s'unissent pour célébrer et prier. À travers les cérémonies à l'église, les échanges de cadeaux et les repas festifs, nous réfléchissons aux enseignements de Jésus sur la bonté, la générosité, l'espoir et le pardon. Ces valeurs profondes et puissantes nous unissent également en tant que Canadiens.

« En cette joyeuse occasion, j'invite les Canadiens à reconnaître les précieuses contributions que les chrétiens orthodoxes, y compris les chrétiens coptes, ainsi que les catholiques de rite oriental apportent à la riche mosaïque culturelle du Canada.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite un très joyeux Noël rempli d'espoir, de paix et de renouveau à tous ceux qui le célèbrent aujourd'hui. »

